احتجاجات السكان في بشار .. الوالي يتعهد بتلبية الانشغالات

نظم مواطنو بشار منذ عشية الخميس احتجاجات بسبب التأخر في توزيع القطع الأرضية الموجهة للبناء والتذبذب في التموين بالمياه الصالحة للشرب المسجلة عبر عديد أحياء المدينة.

وردا على هذه الاتشغالات و تفاعلا مع الحركة الاحتجاجية الكبيرة التي نظمها سكان الولاية، أصدر والي الولاية بيانا لطمأنة الرأي العام في بشار، وتقديم وعود بتلبية مطالبهم.

وبسحب البيان فإنه سيتم انطلاقا من 1 سبتمبر المقبل توزيع 11.000 قطعة أرضية موجهة للبناء الذاتي و1.170 سكن اجتماعي عبر بلدية بشار, بالإضافة إلى تحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب وهو ما توعدت به السلطات الولائية.

''سيتم الإعلان عن قائمة المستفيدين من 11 ألف قطعة أرضية و1.170 سكن اجتماعي ابتداء من 1 سبتمبر المقبل ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبشار قد تعهد رسميا بإنهاء دراسة الملفات بتاريخ 20 أوت المقبل ورفعها لمصالح الولاية" , كما يوضح ذات البيان .

وفيما يتعلق بشبكة التزويد بمياه الشرب بهذه البلدية والتي عرفت تذبذبا غير مسبوق بانقطاعات لأزيد من أربعة (4) و خمسة (5) أيام , عبر عديد التجمعات الحضرية خلال فصل الصيف الحالي, الذي ميزته موجة حر شديدة تجاوزت 42 درجة, أشار النص إلى إعادة تأهيل أنظمة ضخ مياه الآبار وسد "جرف التربة" بهدف تحسين توزيع المساه لسكان بشار .

ووضعت مصالح الولاية برنامج استعجالي من اجل انجاز عديد الآبار بمنطقة واد ناموس بشمال بشار , من اجل تحويل لقرابة 100 كلم مياه هذه الآبار نحو سكان البلدية وذلك من اجل مواجهة الانخفاض المحسوس لمنسوب سد "جرف التربة", الذي يمون مدن بشار والقنادسة والعبادلة, وفق ما أكده والي الولاية .