منظمة أبناء المجاهدين تدعم "الخامسة"

دعا الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين خالفة مبارك اليوم السبت بعنابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة خامسة.

وثمن خالفة في تجمع جهوي بدار الثقافة محمد بوضياف بوسط المدينة بحضور الأمناء المحليين للمنظمة لـ 17 ولاية بشرق الوطن الإنجازات الاستراتيجية المحققة خلال العشريتين الأخيرتين" و طلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة لمواصلة --كما قال-- مسار تنمية البلاد.

وذكر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بعظمة تاريخ 5 جويلية في حياة الجزائر، مجددا وفاء المنظمة لمن صنعوا أمجاد هذا الوطن.

وتم خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى المزدوجة الـ56 لعيدي الاستقلال والشباب تكريم عدد من المجاهدين وأبناء الشهداء بهذه الولاية.