سليماني يقترب من ويست هام

اقترب المهاجم الدولي الجزائري اسلام سليماني من الإنضمام الى فريق ويست هام الإنجليزي، خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

ووفقا لتقرير موقع “هايتيك سبورت” الإنجليزي، السبت، فإن إدارتي فريقي ليتسر سيتي وويست هام الإنجليزيين بصدد إجراء عملية تبادل بين المهاجمين اسلام سليماني وأندي كارول.

وأوضح الموقع الإنجليزي، أن إدارة ويست هام المهتمة بخدمات سليماني منذ عام 2016، ترى فيه المهاجم الأنسب لطريقة لعبها لذلك تصر على ضمه مقابل تخليها عن خدمات مهاجمها أندري كارول.

وبات سليماني خارج خيارات مدرب ليستر سيتي كلود بويل منذ الموسم الماضي، حيث ظل حبيسا لمقاعد البدلاء في النصف الأول منه، وعند تنقله في شكل إعارة إلى فريق نيوكاسل في النصف الثاني من الموسم عجز عن فرض نفسه بسبب الإصابة التي لازمته حتى نهاية الموسم.