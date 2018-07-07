أطباء يحذرون..

حذر المختصون في الصحة من التعرض لأشعة الشمس المرتفعة لفترة طويلة لما لها من تأثيرات سلبية على الصحة قد تؤدي إلى إصابات بحروق على مستوى الجلد وجفاف الجسم.

ويوضح البرفسور عبد الكريم سوكحال مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي للإذاعة الجزائرية، " إن جسم الإنسان يتكون من 65 بالمائة من الماء وحتى لا ينشف هذا الماء على الإنسان تناول كميات ملائمة من الماء لتعويض التي خرجت من جسم الإنسان بفعل الحرارة".

ويجب أيضا أخذ الحيطة من عامل الحرارة لاسيما عند الأطفال والشيوخ كما أن الجلد أيضا معرض لعامل الحرارة لهذا يتعين وضع بعض الكريمة المضادة لأشعة الشمس".

ويجب أيضا على الأشخاص تفادي التعرض لأشعة الشمس الحارقة خاصة أثناء الاستجمام على شواطئ البحر بدون اخذ الإجراءات الوقائية.