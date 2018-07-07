لالماس يدخل في غيبوبة وخبر وفاته إشاعة

راجت في الساعات القليلة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إشاعة وفاة أسطورة كرة القدم الجزائرية حسن لالماس، وهو الخبر الذي إنتشر بسرعة البرق، خاصة أن نجم شباب بلوزداد سابقا كان طريح الفراش ويعاني من مرض عضال.

ونفي إبن أخيه الخبير الإقتصادي إسماعيل لالماس هذا الخبر، أين أكد أن "حسن" لا يزال على قيد الحياة ويتواجد في غيبوبة بالمستشفى وحالته غير مستقرة، وهذا في حديث مع "البلاد" صبيحة اليوم السبت.

من جهتنا نتمنى الشفاء العاجل لأسطورة كرة القدم الجزائرية والإستفاقة من الغيبوبة في أقرب وقت.