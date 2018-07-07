تفاصيل زيارة "بن زيمة" إلى الجزائر

استقبل اليوم الجمعة 06 جويلية، القنصل الجزائري بليون عبد الكريم سراي، بمقر القنصلية، نجم كرة القدم العالمي "كريم بن زيمة" لاعب النادي الملكي ريال مدريد.

بن زيمة الذي قام بزيارة مجاملة للقنصل عبد الكريم سراي، ساعات قليلة قبيل بداية مباراة فرنسا والأوروغواي، استمرت زيارته أكثر من 03 ساعات.

وقد تحادث بن زيمة مع القنصل عبد الكريم سراي عن العديد من المواضيع، خصوصا رغبته في زيارة الجزائر هذا الصيف.

وحسب المعلومات التي بحوزة "البلاد.نت" فإن بن زيمة يعتزم زيارة كل من ولايات الجزائر، وهران وبجاية هذا الصيف. كما يرغب من وراء هذه الزيارة الالتقاء بالجمعيات الخيرية الناشطة في هذه الولايات من أجل دعمها ومساعدتها.

وقد عبر اللاعب كريم بن زيمة للقنصل سراي عن افتخاره بأصوله الجزائرية وحبه الكبير لبلد أجداده.