الشروق نيوز تزور ابن الشهيد الذي أهانه رئيس الدائرة

زارت الشروق ابن الشهيد الذي أهين من طرف رئيس دائرة سوق نعمان بولاية أم البواقي، بسبب أنه طلب لقاء الوالي ليرفع انشغالاته بخصوص توفير الكهرباء والغازوالماء، إلا أنه تعرّض للطرد أمام أعين الكاميرات، وهو ما أدى إلى موجة تعاطف من طرف مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، الذين عبّروا عن استيائهم بسبب تصرّفات رئيس الدائرة.

وقال عمّي فرحات الشيخ السبعيني الذي يشتغل بالفلاحة، في لقاء مع الشروق نيوز، إن رئيس الدائرة قام بدفعه، ليمنعه من الوصول إلى الوالي، مضيفًا “أبي مات من أجل هذه الأرض، ومازلت مصرًا على لقاء الوالي ووزير المجاهدين، وكل الأحرار الذين على هذه الأرض من أجل استرجاع حقّي”.