السجن لعقيد "مزيف" في الجيش بسكيكدة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، بسجن منتحل صفة عقيد في الجيش الوطني الشعبي يدعى (ف. ب)، عمره 42 سنة، 5 سنوات، على خلفية متابعته بجناية التزوير في محررات تجارية ومصرفية وإدارية، واستعمال المزور إضرارا بالخزينة العمومية والغير، جنحة انتحال صفة عسكرية، جنحة النصب، جنحة حيازة سلاح من الصنف السادس دون مبرر شرعي. بينما التمس ممثل النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا.

حيثيات القضية تعود إلى 23 أكتوبر 2017، عندما تقدم المتهم (ف.ب) إلى أعوان الشرطة المكلفين بحفظ الأمن في عملية ترحيل سكان حي صالح بوالكروة (الماتش القصديري) على أساس أنه ضابط عسكري برتبة عقيد يشغل قائد مركز مكافحة الجوسسة بالناحية العسكرية الأولى بالجزائر العاصمة، مكلفا بمراقبة عملية الترحيل بغرض حصوله على قائمة المعنيين بالترحيل وبعد إخطار الجهات المعنية لتأكيد أو نفي هويته العسكرية وكذا المعاينة البصرية للبطاقة العسكرية والبطاقة المهنية، تبين وجود عدة اختلالات في البطاقة العسكرية، لا سيما فيما يخص الرتبة على الصورة التي تبين أنها غير مطابقة للرتبة المكتوبة، حيث لا تتوافق شعارات أجنحة الرقبة مع الرتبة، شعار الجيش الوطني الشعبي داخل الصورة، وجود كتابات فوق الصورة، حجم الصورة غير مطابق للمقاييس المعمول بها، وجود رمز الصاعقة على البطاقة المهنية مغاير للوظيفة، وجود رقم تسجيل على شكل تجاري تحت الصورة، ألوان البطاقة غير مطابقة للبطاقة النظامية، وجود اسم الناحية العسكرية على البطاقة عكس النموذج المعمول به في بطاقات الجيش الشعبي الوطني.

وبعد تفتيش المركبة التي هي ملك للمسماة (م. ج) التي يقودها بموجب عقد كراء تم العثور داخلها على سلاح أبيض من الصنف السادس يتمثل في صاعق كهربائي أسود اللون دون رقم. وباستغلال الحاسوب المحمول، تم العثور على ملفات مهمة قام بتزويرها ووثائق لوزارات ومديريات، وهيئات عمومية، بينها أختام وزارة الدفاع الوطني وأختام أخرى لمسؤولين وإطارات في المؤسسة العسكرية ومدنيين وبطاقة عسكرية جاهزة للطباعة بغرض التزوير بها صورة للمسمى (ع. ش)، بالإضافة لأختام لإمضاء ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي (قائد الناحية العسكرية) وبطاقتين عسكريتين واحدة باسمه وأخرى باسم (ع. ش).

أثناء المحاكمة اعترف المتهم بالجرم المنسوب اليه، مصرحا أنه انخرط في صفوف الجيش الشعبي الوطني سنة 1997 برتبة عريف أول لمدة 5 سنوات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور بتلمسان، ثم قرر عدم تجديد العقد ليشطب من الجيش في 2002 .