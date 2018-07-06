تراجع أسعار النفط بعد الزيادة في المخزون الأمريكي

تراجعت أسعار النفط في السوق العالمية بعد الانتعاش المسجل منذ 3 أشهر تقريبا، وهو الارتفاع الذي انعكس إيجابا على الحكومات التي تعتمد بشكل شبه كلي على مداخيل الريع النفطي كحال الجكومة الجزائرية، إلا أن الانخفاض الأخير أعاد لهم وجع الرأس من جديد، خاصة أن جل المشاريع القاعدية الاستراتيجية بهذه الدول تعتمد بالخصوص على مداخيل النفط.

وأشارت تقارير عالمية إلى أن الولايات الأمريكية أعلنت عن الزيادة في مخزون الخام، حيث أنهت عقود الخام جلسة التداول في حدود 72,94 دولار أمريكي بتسجيل انخفاض مقدر بـ 1,2 دولار أمريكي، وهو سعر منخفض مقارنة بأعلى سعر مسجل منذ ثلاث سنوات الأخيرة والمقدر بـ 75 دولار أمريكي. وذكرت التقارير أن الخام صحاري الجزائري تراجع بـ 85 سنتا وأغلق عند 77.39 دولار أمريكي عكس الجلسة السابقة والذي وصل فيها الخام الجزائري إلى 77.55 دولار أمريكي للبرميل الواحد .

تذبذب أسعار النفط يشكل دوما وجع رأس للحكومة الجزائرية التي تعتمد في تمويل جل المشاريع على مداخيل البترول بنسبة تصل إلى 95 بالمئة، وهو الأمر الذي جعل الحكومة وعقب تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ سنة 2014 تعمد إلى انتهاج سياسة ترشيد النفقات وأقدمت على توقيف العديد من المشاريع الإستراتيجية ومست سياسة ترشيد النفقات حتى بعض مشاريع البلديات والولايات ورجوع أغلفتها المالية، زيادة على التقليل قدر الإمكان من فاتورة الإستيراد وتشجيع المنتوج الوطني وهي الإجراءات التي مكنت الحكومة إلى حد كبير من تجاوز “ضربة” تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا أن عودة الأسعار إلى حدود 79 دولار أمريكي للبرميل، أنعش الاقتصاد من جديد وتم الإفراج عن عديد من المشاريع المجمدة منذ 3 سنوات كحال مشاريع قطاع الري ومشاريع السكنات ومشاريع قطاع التربية.

ويطالب الخبراء والمتابعون بضرورة انتهاج استراتيجية تمويلية للمشاريع وعدم ربطها بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي جعل الحكومة الجزائرية تعمل على تحرير مجال الاستثمار وفتحه أمام المستثمرين عن طريق تذليل الصعوبات وتنظيم التشريعات.