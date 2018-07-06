سبب جديد يُقرب رونار من الخضر ويُبعده عن المنتخب المصري !!

يقترب الإتحاد المصري لكرة القدم من التعاقد مع المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري لتعويض المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وكشف موقع اليوم السابع المصري اليوم الجمعة أن سكولاري وافق على تخفيض راتبه من 3 ملايين دولار إلى 2.5 مليون دولار لكن الفراعنة يُريدون منحه 2 مليون دولار فقط.

وأضاف نفس الموقع أن هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم يهدف للإتفاق حول هذه النقطة مع سكولاري في الأيام القادمة لإعلانه مُدربا رسميا للفراعنة.

وبهذا يتأكد صرف الإتحاد المصري النظر عن المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار ما يجعله قريبا من الإشراف على الخضر