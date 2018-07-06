الجزائر تشارك ببرلين في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا

يشارك البرلمان مابين الـ07 و11 جويلية الجاري في اجتماعات الدورة السنوية الـ 27 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا برلين.

واوضح مجلس الأمة في بيان له أن الموضوع الرئيسي للدورة سيتناول: “إقرار التزامات منظمة الأمن والتعاون بأوروبا.. دور البرلمانات”.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة بالإضافة الى اجتماع اللجنة الدائمة اجتماع المكتب والجلسة العامة.

اجتماعات نظامية للجان الثلاث التابعة للجمعية تتمثل في اجتماع اللجنة العامة للشؤون السياسية والأمني.

واجتماع اللجنة العامة للشؤون الاقتصادية العلوم التكنولوجيات والبيئة.

وكذا اجتماع اللجنة العامة للديمقراطية حقوق الانسان والقضايا الانسانية.

ويتكون الوفد البرلماني من رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بصفته رئيس الوفد.

وعضوي مجلس الامة زوبير طوافشية وعرباوي محمد الى جانب النائبين بالمجلس الشعبي الوطني بوداود نورة وقدادرة صالح.