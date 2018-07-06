نمر يلتهم يد طفلة بحديقة "موستا لاند" بمستغانم

تعرضت طفلة في الثامنة من العمر إلى حادث أليم عند الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الخميس بحديقة التسلية "موستا لاند"، بمستغانم، عندما تسللت وراء الحاجز الأمني وأدخلت يدها لملامسة نمر أبيض دون أن تعي حجم الخطر فالتهم يدها اليمنى، قبل أن يتدخل أعوان الأمن بالحديقة والحماية المدنية ونقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات أين تم بتر ما تبقى من يدها بعد خضوعها لعملية جراحية. وهي الآن ترقد بمستشفى شي غيفارا. وكانت الطفلة الضحية لحظة الحاثة رفقة أختها ووالدها المعاق.