البليدة : "كافل اليتيم" تزف 150 شابا

زفت مساء الخميس جمعية كافل اليتيم الخيرية لولاية البليدة 150 شابا خلال حفل جماهيري كبير احتضنه ملعب "الشهيد حمود دايدي" وسط المدينة و هذا بحضور 3000 مدعو من عائلات العرسان و أصدقائهم و كذا السلطات المحلية و وجوه فنية و إعلامية بارزة و هذا في إطار مشروع "غراسة" في طبعته الرابعة عشر .

ففي حدود الساعة السابعة و النصف مساء انطلق موكب العرسان من نادي الفروسية بحيث ضم سيارات فارهة مزينة بمختلف أنواع الورود تطوع بها محسنون أبوا إلا أن يساهموا أيضا في رسم البسمة على وجوههم في ليلة العمر ليصل بعدما جاب الشوارع الرئيسية للمدينة كشارع مصطفى بن بولعيد مرورا بشارع العربي التبسي ملعب الشهيد حمود دايدي.

وعلى طلقات البارود و زغاريد أمهات يحتفلن بزفاف أبنائهن استقبل العرسان من طرف عائلاتهم و أصدقائهم و كذا جمع كبير من الحضور الذين لا تربطهم أية علاقة قرابة معهم إلا أنهم أبو إلا أن يشاركوهم فرحة ليلة العمر في صورة تعكس تآزر و تضامن أفراد المجتمع الجزائري. و فضلا عن حضور السلطات الولائية و المنتخبين المحليين عرف هذا الحفل الجماهيري الكبير أيضا حضور العديد من الوجوه الفنية و السياسية و الإعلامية البارزة التي أبت إلا أن تشارك العرسان فرحتهم و هذا على غرار الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى و الفنانتين فريدة كريم و نعيمة عبابسة .

وأكدت الفنانة فريدة كريم حرصها على المشاركة في مثل هذه المبادرات التضامنية التي تشكل فرصة للتأكيد على تماسك الجزائريين فيما بينهم مشيدة أيضا باختيار القائمين على هذا الحدث تنظيمه بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 56 لعيدي الاستقلال و الشباب.

بدورهم أشاد العرسان الذين تجاوز عدد معتبر منهم الثلاثون سنة بهذه المبادرة الخيرية التي أتاحت لهم الفرصة لتحقيق حلهم و الاحتفال بزفافهم رفقة عائلاتهم وأصدقائهم بعد تأجيل هذا اليوم بسبب إمكانياتهم المادية التي لم تسعفهم لإتمام مراسم زفافهم شاكرين كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل سواء المحسنين أو المنظمين.

كما تم خلال هذا الحفل تجهيز 200 يتيمة بمختلف مستلزمات العروس من ألبسة و أفرشة و حلي وسط زغاريد الأهل و الأحباب التي استمرت طيلة الحفل الذي أختتم بتنظيم مأدبة عشاء على شرف العرسان و عائلاتهم.

يذكر أن جمعية كافل اليتيم تكفلت منذ بداية مبادرة غراسة بمصاريف زفاف نحو 1300 شخص يقول رئيسها علي شعواطي مشيرا إلى تواصل هذه المبادرة التضامنية التي تحظى بدعم كبير من طرف المحسنين.