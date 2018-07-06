الكرة الأرضية تصل لأبعد نقطة عن الشمس اليوم الجمعة

تصل الكرة الأرضية، اليوم الجمعة، إلى أبعد نقطة "الأوج" فى مدارها حول الشمس عند الساعة 4.47 مساء بتوقيت غرينتش.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن من المفارقات أن الأرض تقع في أبعد نقطة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الأرضية، وهذا يخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وأضاف التقرير، أن الكرة الأرضية تتحرك في مدار دائري الشكل تقريبًا، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيرًا، فالأرض الآن على مسافة حوالي 5 ملايين كيلومتر أبعد من الشمس مما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا بالمقارنة بمعدل المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلومتر.