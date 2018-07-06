بالفيديو ..تسليم شطر الطريق خراطة بجاية خلال أيام

عرف الطريق الوطني في شقه الرابط ما بين خراطة وبجاية تقدما في الأشغال بصفة كبيرة، وهو ما يعجل بتسليمه في قادم الأيام.

وبحسب ما رصدته “النهار”من مشاهد، فإن الشركة المكلفة بالإنجاز قامت بإتمامه، أين سيفتح أمام حركة السير والمرور.

وأكد جانك الكير ، مدير مشروع أنفاق خراطة، أنّ مصالح الشركة تعكف حاليا على تجنب خطر سقوط الحجارة من المرتفعات الجبلية المحاذية للطريق.

وكان وزير النقل والأشغال العمومية، قد أكد أن المقطع الذي يمتد على مسافة تقدر بواحد كيلومتر سينهي من معاناة السائقين مستقبلا.