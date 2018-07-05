مير طولقة يرد على الضجة التي أحدثتها صورة طفل بمقبرة الشهداء

رد رئيس المجلس الشعبي لبلدية طولقة، ناصر طرشي، على الضجة التي أحدثتها صورة الطفل الصغير الذي وضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء اليوم بنفس البلدية وقد بدا عليه الفقر المدقع.

وقال طرشي في اتصال مع سبق برس إن الصورة حقيقية والتقطت من روضة الشهداء ببلدية طولقة التابعة لولاية بسكرة أثناء الاحتفال بذكرى الاستقلال، بالمقابل اتهم أطرافا بترويجها في مواقع التواصل الإجتماعي مع تعليقات موجهة من أجل أغراض شخصيا.

وسرد مير طولقة المنتمي للأفلان تفاصيل الحادثة التي وقعت بحضور رئيس الدائرة، قائلا لما كنا نهم بدخول المقبرة أصر الطفل الذي كان موجودا في المكان والظاهر في الصورة على حمل اكليل الزهور، وقد لبينا طلبه دون مناقشة ولم يكن الموقف أو الوقت يسمحان برفضه أو حتى تغيير حذائه.

وبشأن الوضعية الإجتماعية للطفل أكد المتحدث أن والد الطفل المدعو منصر فرحات وقد كان حاضرا في الحادثة ينتمي لقوات الدفاع الذاتي وحالته الإجتماعية مقبولة، غير أن سكنه خارج الوسط الحضري أو قدومه من مزرعته للاحتفالية مباشرة قد يكون سببا في ظهور الطفل بتلك الهيئة.