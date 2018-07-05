شاهد بالفيديو: الدولي الجزائري هلال العربي سوداني يتحدث 5 لغات !

يعتبر الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، واحد من أفضل اللاعبين والهدافين في المنتخب الوطني، كما يعرف على اللاعب أخلاقه الحميدة، وذلك بشهادة كل زملائه في المنتخب الوطني، وهو أحسن دليل على نجاحاته وتطوره المذهل من خلال مشواره الإحترافي الذي حققه مع مختلف الأندية والألقاب الكثيرة التي فاز بها بداية من أولمبي الشلف، مرورا بفيتوريا غيماريش البرتغالي ودينامو زغرب الكرواتي ووصولا إلى النادي العريق وصاحب الأمجاد الأوروبية نوتنغهام فوريست الإنجليزي، الذي أمضى في صفوفه منذ أسبوع ، بالإضافة إلى مشواره الدولي مع الخضر وتأهله للدور الثاني من مونديال البرازيل 2014.

إلا أن اللافت في مشوار العربي سوداني هو اندماجه السريع مع مختلف الأندية التي يوقع فيها، وتمكنه من الحديث بمختلف اللغات المحلية للأندية الاوروبية المختلفة، فالمتتبع لمشوار سوداني يجده يتكلم بطلاقة اللغة البرتغالية بسبب لعبه في البطولة البرتغالية، وهو نفس الشيء بالنسبة للغة الكرواتية نظرا لتقمصه ألوان دينامو زغرب المحلي، بالإضافة إلى اللغة العربية التي تعتبر اللغة الأم لسوادني، والفرنسية التي يتكلمها على غرار الكثير من الجزائريين، إلا ان الأدهى هو تحدثه اللغة الإنجليزية رغم عدم لعبه في البطولة الإنجليزية من قبل..؟ وهو الأمر الذي يثبت المستوى الثقافي المميز لابن الشلف وقدرته على الاندماج بسرعة في مختلف المجتمعات الأوروبية وهو عامل كان في صالح هداف الخضر الذي حقق نجاحات كبيرة مع مختلف الفرق الاوروبية التي لعب فيها، وكان قدوتا وفخرا للشباب الجزائري.

سوداني يتكلم باللغة الإنجليزية:



سوداني يتكلم باللغة الكرواتية:



سوداني يتكلم باللغة البرتغالية:



سوداني يتكلم باللغة الفرنسية: