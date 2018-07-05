ليستر سيتي يعفي سليماني من المرحلة الأولى للتحضيرات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليستر سيتي أعفى نجمه الجزائري إسلام سليماني من المشاركة في المرحلة الأولى من التحضيرات الصيفية للموسم الجديد، في خطوة منها استعدادا لبيعه في الميركاتو الصيفي الحالي.. وكانت إدارة “الثعالب” قامت بنفس الإجراء مع رياض محرز قبل أن تتوصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي حول صفقة بيعه. وترجح العديد من المصادر البرتغالية انتقال هذا الأخير إلى سبورتيتغ لشبونة، النادي الذي تألق معه في بداياته الاحترافية.

وشهدت أسهم سليماني تراجعا لافتا في الفترة الأخيرة، حيث عجز عن فرض نفسه مع ليستر، كما خاض تجربة فاشلة في نطاق الإعارة مع نيوكستال يونايتد.

وعانى هذا الأخير من لعنة الإصابات خلال الموسم الأخير وهو ما جعله يكتفي بالمشاركة في 21 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة. ومنذ انتقاله إلى الثعالب في سنة 2016، شارك إسلام سليماني في 46 مباراة في مختلف المسابقات أسهم خلالها في 20 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

وشهدت القيمة السوقية لهذا الأخير تراجعا رهيبا في السنة الأخيرة حيث تراجعت إلى مبلغ 18 مليون يورو، بعد أن كانت في سنة 2015 في حدود 25 مليون يورو.

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