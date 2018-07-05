نشرة جوية خاصة: الحرارة ستستمر عبر 5 ولايات إلى غاية الجمعة

ستستمر موجة الحر التي تمس 5 ولايات بجنوب البلد منذ بضعة أيام, إلى غاية هذا الجمعة بدرجات حرارة قياسية تتجاوز 48 درجة محليا حسبما أعلن الخميس الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة.

ونظرا لاستمرار موجة الحر في أغلب المناطق الصحراوية, ستبلغ دراجات الحرارة القصوى او تتجاوز 48 درجة محليا في ولايات الوادي و ورقلة و شرق غرداية و بشار وأدرار وشمال تمنراست حسب النشرية الجوية الخاصة التي تمتد صلاحيتها الى غاية يوم الجمعة على الساعة الـ 21:00, حسب ذات المصدر.