عتاب من بخليلي لخالد خلفاوي..!.

انتقد الإعلامي والمنتج التلفزيوني المعروف سليمان بخليلي ، اليوم ، افتتاح نشرة الأخبار الرئيسة على قنوات التلفزيون العمومي بخبر عن العيد الوطني لجزر الرأس الأخضر ، على الرغم من كونها نشره الثامنة الأولى في يوم الاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية، معاتبا مقدم النشرة الإعلامي خالد بن أحمد خلفاوي على موافقته على قراءة الأخبار بذلك الترتيب.

وقال بخليلي في منشور على حسابه في فيسبوك:"هل يُعقل أن تبدأ نشرة الأخبار في يوم عيد الاستقلال برسالة موجهة لرئيس جزر الرأس الأخضر بمناسبة عيد استقلال بلاده؟"، قبل أن يضيف:"والله الذي لا إله إلا هو، لو كنت مذيع النشرة لرفضت تقديمها".