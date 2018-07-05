مكالمة في وقت "غير مناسب" للوالي زوخ..!
والوزير حسبلاوي يدشّن الهواء..!
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقف طريف واجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي في أثناء مرافقته والي الجزائر عبد القادر زوخ لتدشين عيادة جوارية ، حيث ظهر البروفيسور حسبلاوي وهو يرفع يده في الهواء لإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بتدشين المؤسسة الصحية الجديدة ، بعد أن قام الوالي زوخ بما يلزم بسرعة لم يتوقعها الوزير .
الطريف في الأمر أيضا أن الوالي زوخ كان منهمكا في الردّ على مكالمة هاتفية تلقاها في نفس وقت استعداده لتدشين العيادة ، قبل أن يقوم بإزاحة الستار دون أن يضع الهاتف جانبا ، وهو ما أثار تهكّم وتندّر المتابعين في تعليقاتهم على مقطع الفيديو.
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