تونس ترد على دعوة الجزائر بالتقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

رحب الاتحاد التونسي لكرة القدم ، بتقديم مقترح للمشاركة في استضافة بطولة كأس العالم 2030، رفقة الجزائر والمغرب.

وأكدت شبكة BBC، أن الاتحاد التونسي سعيد بالفكرة التي تم طرحها، بتقديم ملف ثلاثي لاستضافة المونديال.

وقال وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي، إنهم منفتحون للفكرة، ويتمنون الموافقة عليها، ولكنهم لم يتلقوا أي عروض رسمية من أجل ذلك.

و كان وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب قد قال في الخصوص ذاته: "سندرس إمكانية الترشح لاحتضان كأس العالم 2030بملف مشترك مع المغرب وتونس".

و خسر الاتحاد المغربي لكرة القدم ، تنظيم مونديال 2026، لصالح الملف الثلاثي المشترك، المقدم من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك و إن كان الإتحاد المغربي قد اعلن نيته التقدم مجددا في 2030 فقد بات واضحا للمسؤولين المغاربة ان الملفات المشتركة تحظى بفرصة اكبر لنجاح مقارنة بالملفات المنفردة سواء من ناحية التنظيم بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 الى 48 منتخب او من ناحية إستقطاب الدولة المصوتة على الملفات المترشحة حيث جهود 3 دول تكون في العادة اكثر فعالية من جهود دولة واحدة .

و يذكر أن الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، قد طرحوا في العام الماضي، طلبا لثلاث دول في أمريكا الجنوبية لاستضافة بطولة 2030، سعيا للاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لكأس العالم التي استضافتها أوروجواي، في عام 1930.