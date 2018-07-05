التوقيع على اتفاقية شراكة في إطار توأمة بين ولايتي الوادي وتوزر التونسية

تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين ولايتي الوادي (الجزائر) وتوزر(تونس) يوم الأربعاء بالوادي تحدد الإطار العام للشراكة والتعاون المنتظرة بين الولايتين الحدوديتين.

وقد أشرف على توقيع الاتفاقية والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد (الجزائر) ووالي ولاية توزر صالح ميطراوي (تونس) بحضور الإطارات التنفيذية للولايتين.

وتم تحديد مجالات وحدود التعاون والشراكة المتاحة بين الولايتين من خلال توصيات أربعة ورشات تخص الأولى مجالات الفلاحة والبيئة والري حيث أكدت على إلزامية زيارات التعاون بين البلدين لتبادل الخبرات التقنية في مجال الفلاحة لاسيما في شقها الزراعي من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة مشتركة وإنشاء مرصد للصحة النباتية والحيوانية وبرمجة زيارات للإطلاع على تقنيات التخزين والتعليب وحليب الإبل بالإضافة إبرام اتفاقية تعاون بين الغرفة الفلاحية بالوادي والإتحاد الجهوي الفلاحي لولاية توزر.

أما الورشة الثانية التي خصصت لمناقشة ملفات الصناعة والتجارة والاستثمار والأشغال العمومية ارتكزت على أهمية التنظيم المشترك لمعارض المنتوجات المحلية للبلدين بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمتعاملين الاقتصاديين من أصحاب المؤسسات الإنتاجية للإطلاع على وتيرة الإنتاج الصناعي وتجارب الصناعة المحلية وشرح مزايا وفرص الاستثمار للولايتين هذا إلى جانب تنظيم ندوات علمية في مجال الأشغال العمومية وحماية المنشآت التحتية للقطاع .

وتطرق أعضاء الورشة الثالثة (الثقافة، الشباب، الرياضة، السياحة والصناعات التقليدية) إلى المردود الإيجابي لتبادل الوفود في المهرجانات الثقافية، بالإضافة إلى الأنشطة الفلكلورية التي تسمح بإبراز الموروث الاجتماعي المشترك وتنظيم دورات رياضية مشتركة وتنظيم لقاءات وندوات للإبداع العلمي والفكري والأكاديمي مع إعداد نشرية للنشاطات المشتركة .

فيما خصصت الورشة الرابعة (الصحة والشؤون الاجتماعية) لتبادل المعلومات الوقائية عن طريق الوسائط الاجتماعية إلى جانب المشاركة في اللقاءات العلمية الطبية سواء بالقطاع العمومي أو الخاص وتنظيم توأمة بين المؤسسات الطبية الاستشفائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التكفل المؤسساتي والجمعوي.

وتأتي المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين البلدين الشقيقين (الجزائر وتونس) بناءا على نصوص وبنود محضر اجتماع اللجنة المشتركة المنشأة في إطار مشروع اتفاقية التوأمة والتعاون اللامركزي بين ولاية الوادي وولاية توزر بتاريخ 17 فيفري 2015 والمعدلة بولاية توزر في 04 جانفي من السنة الجارية.

وأكد والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد خلال احتفالية التوقيع على هذه الاتفاقية بين الولايتين الحدوديتين أن المبادرة تدخل في إطار تجسيد لتعليمات السلطات المركزية للدولة الرامية أساسا إلى فتح قنوات الشراكة والتعاون اللامركزي في كل المجالات بين البلدين نظرا للبعد التاريخي والاجتماعي والثقافي المشترك بين الشعبين.

ومن جهته والي ولاية توزر صالح الميطراوي ثمن تجسيد هذه الاتفاقية المشتركة بين الولايتين وأضاف أنها بالنظر إلى المعطيات الراهنة أصبحت أكثر من ضرورة حتمية يفرضها مبدأ الجوار الجغرافي، وهو تجسيد للإرادة السياسية للبلدين ونظرا للعلاقات الاجتماعية السلسة بين البلدين المترجمة في علاقات مصاهرة بين عائلات المنطقتين.