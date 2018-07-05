رونار يبتعد عن الخضر ويقترب من تدريب هذا المنتخب !!

يقترب المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار من الإشراف على المنتخب المصري خلفا للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.حيث كشف موقع “اليوم السابع” المصري اليوم الخميس أن عضو الإتحاد المصري لكرة القدم حازم إمام إجتمع بالتقني الفرنسي لإقناعة بقبول عرض الفراعنة.

وأضاف نفس الموقع أن حازم إمام عرض على هيرفي رونار راتبا شهريا يفوق الذي يتلقاه حاليا مع أسود الأطلس من أجل خطفه من الجزائر.

وبعد تفاوضه مع الإتحاد المصري يبدو الثعلب الفرنسي أقرب من أي وقتا مضى من الإشراف على زملاء النجم محمد صلاح في الفترة المقبلة.