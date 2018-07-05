موجة حر تضرب 14 ولاية غدا

ستشهد الولايات الداخلية والجنوبية للوطن موجة حر غدا الجمعة.وحسب خريطة اليقظة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فقد وضعت تنبيها من المستوى الثالث باللون البرتقالي.

خاص بموجة حر شديدة تجتاح بعض المناطق الجنوبية والتي تفوق 48 درجة اليوم الخميس وتستمر إلى غاية غدا الجمعة.

ويتعلق الأمر بولايات ورقلة، غرداية، أدرار وتمنراست، بشار والوادي.

كما تضع تنبيه آخر من المستوى الثاني باللون الأصفر خاص بارتفاع محسوس في درجة الحرارة على المناطق التالية:

خنشلة، بسكرة، تبسة، الجلفة، الأغواط، البيض، تندوف وإيليزي.

أما الأجواء المتوقعة لنهار الغد الجمعة فستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا بعد انقشاع ضباب الصبيحة.

على الهضاب العليا، المناطق الداخلية و الاوراس، مع تشكل رعود منعزلة من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

بداية من الظهيرة لتصل إلى المناطق الساحلية الغربية و الوسطى الغربية خلال الليل.

بينما على المناطق الجنوبية، فالأجواء صافية إلى مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي كمنطقة تندوف وبشار وشمال الصحراء.

مع تشكل بعض السحب على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، وطقس حار على الصحراء الوسطى و الواحات.

أما حالة البحر، فسيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على طول السواحل الجزائرية.