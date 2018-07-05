محمد السادس يهنئ بوتفليقة

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في برقية تهنئة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حرصه القوي على مواصلة العمل من أجل توطيد علاقات التعاون وحسن الجوار بين البلدين.

وقال الملك المغربي ، بمناسبة عيد الاستقلال، "أصدق التهاني والتمنيات للرئيس بوتفليقة وموفور الصحة والعافية والهناء، للشعب الجزائري"، مشيرا إلى "حرصه القوي" على مواصلة العمل سويا مع الرئيس بوتفليقة من أجل الرقي بعلاقات التعاون إلى مستوى تطلعات الشعبين بالتكامل والاندماج، لرفع مختلف التحديات السياسية والتنموية والأمنية التي تواجهها المنطقة".