تطور مهم في مساعي إنقاذ "فتية الكهف"

شهدت قضية الفتية الـ 12 العالقين مع مدربهم لكرة القدم في كهف غمرته المياه بإقليم "تشيانغ راي" في تايلاند، تطورا مهما حيث أدخل عمال إنقاذ معدات وسترات نجاة إلى الكهف يوم الخميس تمهيدا لمحاولات إخراجهم.واختفى أعضاء فريق الناشئين لكرة القدم في الكهف في 23 يونيو، وبدا أن عملية البحث عنهم تقترب من نهايتها عندما عثر فريق من الغواصين البريطانيين والتايلانديين عليهم في وقت متأخر الاثنين، متجمعين على صخرة مرتفعة تتوسط بركة من المياه داخل الكهف.

وعلى الرغم من جفاف الأيام الماضية فهناك تحذيرات من أن شمال تايلاند يواجه سقوط أمطار غزيرة من 7 إلى 12 يوليو.

ويقول البعض إن الفتية قد يخرجون خلال أيام إذا كانت أحوال الطقس جيدة ويمكن شفط المياه من الكهف أو إذا تسنى تدريب المحاصرين على استخدام أدوات الغوص.

لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت، الخميس، من احتمال هطول أمطار غزيرة من الـ7 وحتى 12 من يوليو، على ما يصل إلى 60 في المئة من شمال البلاد الذي يشمل إقليم تشيانغ راي.

ويتجه التركيز الآن إلى كيفية إخراج المجموعة عبر عدة كيلومترات من الأنفاق الخطرة التي تغمرها المياه.