شاهد بالفيديو: استعراض شعبي عبر شوارع العاصمة

انطلقت صبيحة الخميس، بالجزائر العاصمة الاحتفالات الرسمية بالذكرى 56 لعيد الاستقلال والشباب، وذلك بتنظيم استعراض شعبي جاب الشوارع الرئيسية للعاصمة.

وتتابعت المواكب من أمام المنصة الشرفية بشارع زيغوت يوسف، حيث مقر ولاية الجزائر، بحضور الوالي عبد القادر زوخ، وعدد من الوزراء من قطاعات البيئة والسكن والصحة والاتصال والعلاقات مع البرلمان، إلى جانب السلك الدبلوماسي الممثل في الجزائر.

يذكر أن الذكرى 56 احتفل بها تحت شعار “العهد و العزة و الكرامة في جزائر الاستقلال”.