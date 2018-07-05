شاهد بالفيديو: بوتفليقة يترحم على أرواح الشهداء

ترحم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس، بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 وذلك بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيدي الاستقلال والشباب.

و بعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، قام رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب، ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة.

و قد حضر هذه المراسم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الوزير الأول أحمد أويحيى، رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز، نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح،و وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وزير المالية عبد الرحمان راوية، وزير المجاهدين الطيب زيتوني، وزير الشباب و الرياضة محمد حطاب و الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو.