تونس تتوقع توافدا قياسيا للسياح الجزائريين

تتطلع وزارة السياحة التونسية إلى استقبال 3 ملايين سائح جزائري هذا العام حسب ما أفاد به ممثل الديوان الوطني للسياحة التونسي بالجزائر فؤاد الواد.

وصرح المسؤول التونسي لإذاعة "الجوهرة أف أم" التونسية أن أرقام قياسية ستحقق مقارنة مع السنوات الماضية، حيث كان قرابة 2.5 مليون سائح جزائري زاروا تونس العام الماضي متوقعا تجاوز هذا الرقم هذا العام خاصة بتدفق الجزائريين بحلول منتصف شهر جويلية، مشيرا إلى أن نحو 29 % من مجموع السياح السنة الماضية هم من الجزائريين.

وأضاف أن أكثر من 905 آلاف جزائري زاروا تونس في النصف الأول من السنة الحالية بزيادة تقدر بـ 18 %.

وأكد أن سوسة تبقى الوجهة الأولى للجزائريين ثم منطقة ياسمين الحمامات بالإضافة إلى نابل ومناطق سياحية أخرى مثل المنستير وجربة.