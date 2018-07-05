تغييرات تطال ممثلي ورؤساء محطات الجوية الجزائرية بالخارج

أقرت المديرية العامة للخطوط الجوية مخطط التحويلات الجديد لمكاتبها ومثلياتها بالخارج بعد أن ظل معطلا لشهور، شمل أهم المدن والعواصم حيث تقرر ضخ دماء جديدة في شبكة الشركة خاصة أن هذه المناصب قد أسالت الكثير من اللعاب، لقاء الامتيازات الممنوحة للمعينين فيها، وهي الحركة التي جاءت في خضم التحويلات وإنهاء المهام التي مست أجهزة أمنية على غرار الشرطة والدرك الوطني.

وفي السياق، أوضحت مصادر من الجوية الجزائرية لـ “الشروق” أن الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية قد صادق على مخطط تحويل موظفي وممثلي الشركة بالخارج، حيث ستكون العملية واسعة، بدءا من تعيين المدير التجاري الحالي زهير هواوي كمدير جهوي للشركة بباريس التي تعد أهم وجهة للشركة في العالم.

وستمس الحركة رؤساء المحطات في أغلب المطارات الفرنسية بداية من ليل وليون ومرسيليا ونيس وبوردو، إضافة إلى عواصم ومدن عالمية منها بكين الصينية، ولندن عاصمة بريطانيا، إضافة إلى عاصمة شمال إيطاليا ميلانو ومدن أخرى منها إسطنبول التركية ودبي الإماراتية وجدة بالمملكة العربية السعودية.

ووفق مصدرنا، فإن عمليات التحويل الجديدة ظلت مجمدة لعدة أشهر بسبب أهمية المناصب التي أسالت الكثير من اللعاب ما أجبر المديرية العامة على تأجيلها لعدة مرات، وتم اغتنام العطلة الصيفية لتمريرها.

كما شلمت التغييرات بالخارج قسم الميكانيكيين، ولو أن هذا القسم يتم فيه تعيين المحولين إلى الخارج بناء على مسابقة وتقييم بالنقاط من لجنة خاصة.

وتم تعيين 8 ميكانيكيين جدد للجوية الجزائرية في مطارات فرنسا خصوصا في ليل وباريس وليل وليون ومرسيليا حيث ستمتد مهامهم هناك لنحو 3 سنوات.

وتشير ذات المصادر إلى أن مخطط التحويلات الداخلية للجوية الجزائرية ما زال في مرحلة مخاض، حيث لم تستقر الإدارة بعد على الأسماء المعنية بالتحويل والتعيين والإحالة على التقاعد، وستمس القسم التجاري والصيانة والعمليات والأمن وإدارة والمالية والإعلام الآلي.

ومن المرتقب أن تشهد الأوضاع الاجتماعية في الشركة تصعيدا خلال الصائفة الجارية، بسبب المطالب العمالية العالقة وخيار بعض النقابات بالتصعيد منها نقابة تقنيي صيانة الطائرات التي صوتت بالإجماع لصالح الإضراب خلال جمعية عامة استثنائية قبل أيام، ومن غير المستبعد أن تحذو حذوها نقابات أخرى بالجوية الجزائرية.

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