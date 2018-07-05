محمد عيسى: الدولة لم تمنع جمع التبرعات في المساجد

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد بأن الحكومة منعت جمع التبرعات لبناء المساجد.وقال محمد عيسى في منشور له على صفحته الرسمية في الفاليسبوك أن أبناء الجزائر لن يتوقفوا عن تشيد بيوت الله.

وأكد أن الدولة لم تمنع جمع التبرعات لبناء المساجد، كما تداولت بعض الصحف والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت الكثير من الصفحات على الفايسبوك وتويتر وبعض الصحف قد نشرت أن الوزارة أعطت تعليمة تمنع جمع التبرعات لبناء المساجد.