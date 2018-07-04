قنصلية الجزائر بليون:السجن لصاحب الشعارات العنصرية

حكم على شرطي سابق على علاقة بحركة اليمين المتطرف يوم أمس الثلاثاء بثلاثة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ بعد أن أقدم يوم الإثنين الماضي على كتابة شعارات عنصرية و معادية للإسلام على واجهات القنصلية العامة للجزائر بمدينة ليون الفرنسية، حسبما علم اليوم الأربعاء من القنصل العام عبد الكريم سراي.

و لم ينكر صاحب الشعارات (م. س.ي 47 سنة) أمام القاضي قناعاته اليمينية المتطرفة وانتمائه إلى مجموعة اليمين المتطرف نشاط القوات العملياتية حيث تم توقيف مجموعة تتكون من عشرة أشخاص منذ عشرة أيام والتي كانت تخطط للقيام باعتداءات عنيفة ضد الجالية المسلمة بفرنسا.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الشرطي السابق الذي تم تسريحه من سلك الشرطة في سنة 2006 لتعاطيه المخدرات قد تم توقيفه يوم الإثنين أمام القنصلية العامة وهو في حالة سكر.

و لدى إحالته الفورية على النيابة طلبت هذه الأخيرة تسليط عقوبة 6 أشهر سجنا إلا أن المتهم قدم اعتذاره موضحا أنه يعاني من مشاكل اجتماعية و عائلية -حسب القنصل العام- مؤكدا أن القاضي قد حكم عليه بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

كما أشار القنصل العام إلى أنه تلقى اتصالات من السلطات المحلية من بينهم المحافظ الذين قدموا له اعتذارات عن هذا "الحادث المؤسف" مؤكدين له أن جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل تأمين الأماكن.