جميع مكتتبي عدل سيحصلون على سكناتهم..وحصص سكنية "معتبرة" في طور الإنجاز

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار مساء اليوم الأربعاء بولاية المدية على طلاق عملية توزيع السكنات الوطنية الكبرى ، التي تشمل ما يزيد عن 56 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر جميع ولايات الوطن.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة ، أكد الوزير طمار على تواصل عمليات توزيع السكنات على مدار السنة ، مطمئنا مكتتبي سكنات عدل بأن جميع المكتتبين الذين سددوا الدفعات المالية الأولى سيستفيدون من سكناتهم .

كما تحدث الوزير طمار عن حصص سكنية معتبرة هي حاليا في طور الإنجاز ، سيتم توزيعها على مستحقيها لاحقا.

كما شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في عملية توزيع السكنات بولاية المدية ، أين عبّر عن ارتياحه لمقاسمة "العائلات هذه المناسبة البهيجة، إذ يتم توزيع السكنات من مختلف الصيغ عبر كافة الولايات".