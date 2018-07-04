فيديو: "جسر جوي" بين الجزائر وسوريا..!

تحدث التلفزيون الرسمي السوري ، في تقرير بثه اليوم الأربعاء ، عن ظروف تنقّل أفراد الجالية السورية المقيمة بالجزائر نحو بلدهم عبر رحلات الخطوط الجوية السورية ، مبرزا ما اعتبره ارتباطا للسوريين المقيمين بالجزائر بوطنهم الأم على الرغم من الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية التي يمرّ بها.

ونقل تقرير تلفزيون النظام السوري شهادات عدد من الرعايا السوريين المقيمين بالجزائر ، تحدثوا عن ظروف تنقلهم بين سوريا والجزائر في ظل الأوضاع الأمنية السائدة هناك ، كما استجوب مدير مكتب الخطوط السورية بالجزائر الذي أكد على سعي "الحكومة السورية" لضمان استمرارية نقل المواطنين السوريين المقيمين بالخارج إلى وطنهم عبر طائرات الطيران السوري .

ووصف تقرير التلفزيون السوري حركة الطيران بين الجزائر وسوريا بأنها "جسر جوي" أصبح يربط بين البلدين لنقل أفراد الجالية السورية وعدد من العائلات الجزائرية إلى سوريا ، تكريسا لأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين، حسب التقرير.