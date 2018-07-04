مدير يوفنتوس يزيد الغموض حول صفقة كريستيانو رونالدو

علق جوسيبي ماروتا، المدير العام ليوفنتوس الإيطالي، على الشائعات التي تنتشر حول اقتراب فريق السيدة العجوز من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.وسئل ماروتا، بحسب ما نشره موقع “فوتبول إيطاليا”، حول حلم جماهير يوفنتوس بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، فرد بابتسامة وقال “لا تعليق”.وزدات التقارير الصحفية الإسبانية والإيطالية في اليومين الماضيين، من التكهنات حول اقتراب كريستيانو رونالدو من الانتقال ليوفنتوس، مقابل 100 مليون يورو لريال مدريد، وراتب 30 مليون يورو سنويا للاعب.