اشادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بجهود و تضحيات الجيش الجزائري

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، أن الجزائر تسهر على حماية حرمة ترابها في محيط متأزم تستفحل فيه الجريمة العابرة للحدود، وذلك بفضل تضحيات أفراد الجيش والأمن.

وجاء ذلك في رسالة له بمناسبة الذكرى ال56 لعيد الاستقلال والشباب المصادف لـ5 جويلية من كل سنة.

وحسب بوتفليقة “تسهر الجزائر كذلك وسط محيط تعتوره أزمات ونزاعات، وتستفحل فيه الجريمة العابرة للحدود, قلت تسهر الجزائر في هذه الظروف على حماية حرمة ترابها وسلامة شعبها”.

وأوضح أن “ذلك بجهد وتضحيات شبابها المنضوي في صفوف الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وقوات أمن الجمهورية، شباب مرابط على حدودنا، شباب ما انفك يكافح بقايا الإرهاب في جبالنا”.

وشدد إن “هذا اليوم المميز فرصة أخرى لكي نجدد جميعا تحية الإكبار لجيشنا الوطني الشعبي وقوات أمن بلادنا، ولكي نترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني”.