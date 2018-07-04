121954 مترشحا مقبولا في مسابقة أساتذة التعليم الإبتدائي..
يمكنكم الآن الاطلاع على نتائج مسابقة التوظيف في قطاع التربية
انطلقت مساء اليوم الأربعاء عملية الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي وبعض الرتب الإدارية الخاصة بيوم 12 جوان 2018 ، وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
ويتيح الرابط المخصص للتعرف على نتائج الامتحانات الكتابية الخاصة بمسابقات التوظيف سحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان الشفهي يومي 16 و 17 جويلية .
وحسب ما أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، اليوم ، فقد قدّر عدد المقبولين في مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليمالإبتدائي و بعض الرتب الإدارية لإجتياز الإختبار الشفهي يومي 16و17 جويلية 2018 بـ 121954 مترشحا مقبولا في فئة أساتذة التعليم الإبتدائي بنسبة 38,36% من المشاركين ، و 47428 مترشحا مقبولا في فئة الرتب الإدارية بنسبة 44،14% من المترشحين.
يمكنكم الآن الاطلاع على نتائج المسابقة عبر الرابط التالي:
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