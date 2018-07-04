رئيس الجمهورية يصدر مرسوما يتضمن عفوا شاملا عن المساجين

أصدر رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين يتضمن تدابير لعفو شامل لصالح المساجين، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

ويتعلق المرسوم الأول بالمدانين نهائيا ممن تابعوا بنجاح مسار الدراسة أو التكوين، فيما يخص الثاني من تحلو بسلوك حسن أثناء فترة سجنهم.

ويستثني المرسومان المدانين في قضايا الاختطاف والعنف ضد القصر والاغتصاب والإرهاب، التجسس، الخيانة، المتاجرة بالمخدرات، الفساد والاختلاس والرشوة.