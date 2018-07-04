مُنافس غير مُتوقع للجزائر على خدمات “رونار”!!

دخل الإتحاد الياباني لكرة القدم على الخط للحصول على خدمات، المُدرب الفرنسي “هيرفي رونار” للإشراف على منتخبها في الفترة القادمة.وكشفت، “فرانس فوتبول”، بأن “الساموراي” ينوون مُزاحمة كل من الجزائر ومصر، على التقني الذي لايزال مُرتبطا لحد الساعة مع المغرب.

ووفقا لنفس المصدر، فإن اليابانيين يرون بأن المُتوج بكأسين إفريقيتين مع “زامبيا” و”كوت ديفوار”، قادر على النجاح مع زملاء “كاغاوا”.

يُذكر بأن “الفاف” لاتزال تضع “رونار” في حساباتها، ولكنها وفي نفس الوقت تمنح الأولوية للمُقال مؤخرا من اليابان، “وحيد حليلوزيتش”.