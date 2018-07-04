شاهد احتفالات الشارع الجزائري يوم الإعلان عن الإستقلال بـ 5 فيديوهات نادرة

يوم 5 جويلية موافق لاكبر و امجد حدث حصل في تاريخ الجزائر ( 5 جويلية 1962) و الذي دفعنا من اجله لهذا اليوم عدد مليون و نصف مليون شهيد

و بهذا اليوم استعادت الجزائر وطني الغالي سيادتها و استقلالها و استعاد الشعب الجزائري حريته

شاهد احتفالات الشارع الجزائري بعد الإعلان عن إستقلال الوطن يوم 5 جويلية 1962

فيديو نادر للإحتفالات في جيجل





فيديو من أرشيف جيش الإستعمار





فيديو آخر من أرشيف جيش الإستعمار



مقاطع فيديو من الارشيف الامريكي







المجد والخلود لشهداءنا الابرار وعاشت الجزائر حرة مسلمة