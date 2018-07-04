En 5 vidéos, les festivités dans les rues algériennes après la déclaration d'indépendance
شاهد احتفالات الشارع الجزائري يوم الإعلان عن الإستقلال بـ 5 فيديوهات نادرة
يوم 5 جويلية موافق لاكبر و امجد حدث حصل في تاريخ الجزائر ( 5 جويلية 1962) و الذي دفعنا من اجله لهذا اليوم عدد مليون و نصف مليون شهيد
و بهذا اليوم استعادت الجزائر وطني الغالي سيادتها و استقلالها و استعاد الشعب الجزائري حريته
شاهد احتفالات الشارع الجزائري بعد الإعلان عن إستقلال الوطن يوم 5 جويلية 1962
فيديو نادر للإحتفالات في جيجل
فيديو من أرشيف جيش الإستعمار
فيديو آخر من أرشيف جيش الإستعمار
مقاطع فيديو من الارشيف الامريكي
المجد والخلود لشهداءنا الابرار وعاشت الجزائر حرة مسلمة
شاركنا رأيك