الرئيس بوتفليقة ينهي مهام جنرالين بوزارة الدفاع الوطني

علم "البلاد.نت" من مصادر مطلعة أنه تم إنهاء مهام اللواء مقداد بن زيان، مدير المستخدمين بوزارة الدفاع الوطني، واستخلافه باللواء محمد صالح بن بيشة الذي كان يشغل منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

وأضافت ذات المصادر لـ "البلاد" أنه تم كذلك إنهاء مهام اللواء بودواور بوجمعة، مدير المصالح المالية.

كما أشارت ذات المصادر إلى أنه جرى تعيين ضابط سامي من ولاية عنابة في منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني خلفا للواء بن بيشة المعين في منصب مدير المستخدمين.