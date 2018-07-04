“الفيفا” تجري تعديلا في نظام اختيار أفضل لاعب في العالم

أجرى الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعديلا جديدا في طريقة اختيار أفضل لاعب في العالم، والتي سيتم اعتمادها بداية من الطبعة المقبلة.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن قائمة اللاعبين الذين سيتم ترشيحهم لهذه الجائزة ستتقلص إلى 10 أسماء، بدلا من 23 لاعبا.

وسيتم اختيار قائمة اللاعبين الـ10، من طرف لجنة تظم 13 عضوا، من أبرز نجوم العالم السابقين، على غرار الظاهرة رونالدو، كاكا، لوثر ماثيوس، دروغبا، وغيرهم.

أما عن اختيار اللاعب الأفضل من بين الـ10 المرشحين، فسيكون عن طريق تصويت قادت المنتخبات، ومدربيها، ممثليين عن وسائل الإعلام، وكذا الجمهور.

يذكر أن الإعلان عن المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، سيكون خلال توزيع جوائز “الفيفا”، المقررة في 24 سبتمبر، بالعاصمة البريطانية لندن.