تعرف على برنامج الدور الربع نهائي للمونديال

48 ساعة راحة من مباريات المونديال وتستأنف البطولة يوم الجمعة بانطلاق دور ال 8 كأس العالم ، حيث تقام مباراتان بعد غدٍ الجمعة، ومثلهما يوم السبت.

ينطلق دور الثمانية فى الثالثة عصر الجمعة بالتوقيت الجزائري عندما يلتقى منتخبى أوروغواي مع فرنسا على ملعب نيزنى فوفجورود، ثم مباراة البرازيل وبلجيكا فى السابعة مساء على ملعب كازان أرينا.

يوم السبت وفي تمام الساعة الثالثة عصرا يلتقى منتخبى السويد وإنجلترا على ملعب كوسموس أرينا، وفى السابعة مساء تختتم مباريات دور ال 8 بلقاء روسيا وكرواتيا على ملعب فيشت الأولمبى.