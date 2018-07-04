جائزة بـ 10 ملايين دينار لأحسن مدينة جزائرية

أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ، فاطمة الزهراء زرواطي، أن توسيع المساحات الخضراء في المناطق الحضرية تفرز آثارا ايجابية متنوعة على الإطار المعيشي للمواطن مشيرة إلى أهمية توسيعها والعمل على المحافظة عليها وتحسين حصة الساكنة منها.

وبهذا الخصوص أعلنت زرواطي يوم الاثنين الماضي عن الطبعة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمدينة الخضراء، مشيرة غلى ان هذه الجائزةتشجع على المنافسة في هذا المجال بين المدن من أجل إرساء ثقافة المساحة التزينية و الترفيهية و تحسين الحصة من الفضاءات الخضراء لكل ساكن بالإضافة إلى تنمية روح التنمية المستدامة.

للإشارة تمنح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء سنويا من قبل رئيس الجمهورية خلال الاحتفالات باليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر من كل عام.

و تمنح الجائزة لمدينة واحدة فقط في حفل يرأسه الوزير المكلف بالبيئة بحيث تتمثل الجائزة في منح مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دينار فضلا عن جوائز تشجيعية أخرى.