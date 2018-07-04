هذا هو مبلغ تحويل محرز إلى بطل إنجلترا

أوشكت إدارة نادي ليستر سيتي أن تُحوّل لاعبها الدولي الجزائري رياض محرز إلى فريق مانشستر سيتي، بِمبلغ 60 مليون جنيه استرليني الذي يقترب من رقم 68.1 مليون أورو.

وستُبرم الصفقة في آجال لا تتعدّى تاريخ الإثنين المقبل، موعد انطلاق تدريبات فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا تحضيرا للموسم الجديد. تقول صحيفة “ميرور” البريطانية، الأربعاء. عِلما أن رياض محرز يقضي حاليا عطلته الصيفية بِفرنسا حيث يُقيم رفقة أهله.

وسمحت إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي للاعبيها الذين يخوضون مونديال روسيا 2018، أو شاركوا في مقابلات دولية مع منتخباتهم الوطنية مطلع جوان الماضي، على غرار الجزائريَين رياض محرز وإسلام سيماني، بِعدم حضور تدريبات فريق “الثعالب” تحضيرا للموسم الجديد، والتي انطلقت في الأّيام القليلة الماضية.

ورصدت إدارة ناي مانشستر سيتي غلافا ماليا قيمته 108 مليون جنيه استرليني، لِشراء الجناح رياض محرز، وأيضا اللاعب الدولي الإيطالي جورجينيو متوسط ميدان فريق نابولي.

وكان التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، قد صرّح عند نهاية الموسم المنقضي، بِأن إدارة النادي ستكتفي بِشراء لاعبَين على أقصى تقدير، في سوق الإنتقالات الصيفية 2018.