فضيحة في “البارصا” بسبب كبد “أبيدال”

يعيش “برشلونة” على وقع فضيحة سببها رئيسه السابق “ساندرو روسيل” والذي قام بتجاوزات كثيرة خلال فترة مرض الفرنسي “إيريك أبيدال”.

وفجرت جريدة “الكونفيدسيال” قُنبلة حقيقية، مؤكدة بأن الشرطة الإسبانية، لديها قرائن تُثبت بأن “البارصا” إشترت “كبدا” لمُدافعها بطرق غير شرعية.

وأشار نفس المصدر بأن الرجل الأول السابق في “البلاوغرنا”، أشار بأن “أبيدال” تحصل على زراعة كبد تبرع به أحد أقاربه.

ويتجه القضاء الإسباني، لتوجيه إتهامات بـ”التجارة بالأعضاء البشرية” لـ”روسيل” والذي يؤكد دفاعه بأنه بريء، ولم يكن على علم بما حدث.