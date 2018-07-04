هذا أول تعليق من الحكومة الجزائرية بخصوص حرق مناصرين فرنسيين للعلم الجزائري!

ردا على حرق بعض الفرنسيين للعلم الجزائري بعد فوز فرنسا على الأرجنتين بثمن نهائي كأس العالم بروسيا 2018، قال وزيرالمجاهدين الطيب زيتوني أن هذا التصرف يدل على " أن الجزائر لا تزال تزعج البعض".

واضاف الوزير، في حوار خاص مع الإذاعة الوطنية عشية الإحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية، "أن الجزائر قوية بتاريخها وماضيها الذي حطمت فيه شوكة الإستعمار المدعوم بالحلف الأطلسي واصدقائه والخونة، ولو نحسن كيف نزرع الأمل في ما بيننا ونهتم بالتاريخ سنعود كما كنا".

للتذكير فقد تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لمشجعين فرنسيين يحرقون العلم الجزائري بإحدى ساحات العاصمة باريس، خلال احتفالات بتأهل منتخبهم إلى ربع نهائي كأس العالم بروسيا على حساب نظيره الأرجنتيني.