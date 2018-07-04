موجة حرّ تضرب 15 ولاية

حذّرت نشرية خاصة من أجواء حارة على المناطق الداخلية والجنوبية.وحسب ذات النشرية، فإن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، تبسة، وأم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة والأغواط.

وكذا الوادي، بشار، تندوف، البيض وإليزي.

كما أضاف نفس المصدر، أنّ درجة الحرارة ستتراوح مابين 39 و48 درجة على مجمل المناطق.

للتذكير ستعرف كل من ورقلة، أدرار، غرداية وتمنراست إستمرار في موجة الحر.

حيث ستتعدى درجة الحرارة في الولايات المذكورة 48 درجة مئوية إلى غاية ليلة اليوم.