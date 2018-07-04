رونار قد يلتحق بهذا المنتخب

ألمح هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي وأحد المرشحين لتدريب منتخبي مصر و الجزائر، إنه قد لا يستمر حتى نهاية عقده مع أسود الأطلس سنة 2022 في وقت تحدثت فيه مصادر إعلامية مصرية عن اقتراب التقني الفرنسي من العارضة الفنية للمنتخب الياباني .

وقال رونار في تصريحات لموقع مغربي: "الموقف واضح، لدي عقد مع الاتحاد المغربي حتى 2022". ولكنه استدرك "لدي رئيس مباشر هو فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، وأحيانا الرؤساء لا يعجبهم أداء المدربين فتتم إقالتهم". وشدد رونار "وأحيانا يحدث العكس ويرغب المدرب في الرحيل". وأضاف إن الأمور ستحسم الأسبوع المقبل.

ويأتي الأمر بعد تغريدة نشرها المدرب الفرنسي قال فيها: "عكس ما قيل في بعض وسائل الإعلام لم أجتمع بأحد بعد نهاية كأس العالم ولم أطلب أي أمور معينة للمستقبل".

وذكرت مصادر إعلامية مصرية اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الياباني لكرة القدم يرغب في التعاقد مع المدرب السابق لاتحاد الجزائر مضيفا إن رونار لم يغلق الباب نهائيا أمام تدريب المنتخب المصري خلفا للأرجنتيني كوبر و لكن أولويته الآن تدريب اليابان.